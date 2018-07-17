taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
145.903
USD
4,8458
EURO
5,6780
ALTIN
193,35
PETR
71,7500

Erdal Aksünger, İnce'nin neden sessiz kaldığını açıkladı

CHP PM üyesi Aksünger, partisi tarafından Muharrem İnce'ye 24 Haziran gecesi sonuç gönderilemediğini söyledi.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 09:59..
  1. Haberler
  2. Gündem

Erdal Aksünger, İnce'nin neden sessiz kaldığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir hezimet yaşadı.

KAÇIRILDI MI

Seçim gecesi büyük bir sessizlik içerisinde olan Muharrem İnce hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

İnce; kaçırıldığı yönündeki iddiaları defalarca yalanladı, sessiz kalmasının yoğunluktan dolayı olduğunu söyledi.

ALKOL ALDI İDDİASI

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin ise Muharrem İnce'nin 24 Haziran gecesi çok fazla alkol aldığını bu yüzden kameraların karşısına geçemediğini iddia etti.

"CHP, SONUÇ MONUÇ GÖNDEREMEDİ"

Konuyla ilgili bir açıklama da CHP PM üyesi Erdal Aksünger'den geldi.

Aksünger, "Muharrem Bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem Bey'e sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı" ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

48
Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti

Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti

20
Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı

Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı

45
Adnan Oktar örgütünde kim kimdir

Adnan Oktar örgütünde kim kimdir

37
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

69
CHP'de muhaliflerin ulaştığı imza sayısı

CHP'de muhaliflerin ulaştığı imza sayısı

85
Ece Erken'in sansürlü fotoğrafı olay oldu

Ece Erken'in sansürlü fotoğrafı olay oldu

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM