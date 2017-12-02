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Erdoğan, ABD'ye İran'ın Boeing alım-satımını hatırlattı

İran'a yönelik ambargoyu bizzat ABD’nin deldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boeing ile İran arasındaki uçak alım-satım anlaşmasını örnek gösterdi.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 11:03..
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Erdoğan, ABD'ye İran'ın Boeing alım-satımını hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmesi devam ederken son olarak önceki gün Adıyaman, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Bartın, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Iğdır, Kırıkkale, Konya, Mersin, Trabzon ve Zonguldak’tan 51 milletvekiliyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, ABD'ye İran'ın Boeing alım-satımını hatırlattı

ABD'YE 'BOEİNG' HATIRLATMASI

Ambargoyu bizzat ABD’nin deldiğini vurgulayan Erdoğan, Boeing ile İran arasındaki uçak alım-satım anlaşmasını örnek gösterdi.

"AMBARGOYU BİZZAT ABD DELDİ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, ABD’de görülen Reza Zarrab davası bağlamında İran’a uygulanan ambargonun Türkiye tarafından delindiği iddiasının da konuşulduğu öğrenildi. Türkiye’nin ambargoyu delmediğini belirten Erdoğan, ABD’li Boeing ile İran arasında yapılan uçak alım-satım anlaşmasını örnek gösterdi. Erdoğan, ambargoyu bizzat ABD’nin deldiğini kaydederek, “Bu konuda yaşayacağımız sıkıntı yok.” dedi.

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