Erdoğan: Ağzı süt kokan sabilerin hesabını soracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında şehit kadınlara rahmet diledi. Ayrıca bir haftada 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"İNLERİNDE TAKİP EDECEĞİZ"

"Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Onlar inlere girecek biz onları inlerinde takip edeceğiz. Bu konuda durmak yok.





"TERÖRİSTLERİ KUTSAYANLAR DEVLETİMİZİN PENÇESİNDEN KURTULAMAYACAKALAR"

Türkiye büyük bir devlet. Devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldiven içindeki demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Teröristleri kutsayanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklardır.

"AĞZI SÜT KOKAN SABİLERİN KANININ HESABINI SORACAĞIZ"

Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir. Nereye gizlenirse gizlensin kaçarsa kaçsın ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanının döken alçaklardan katliamların hesabını muhakkak soracağız."

