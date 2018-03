Erdoğan Bolu'da AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Kongresi için Bolu'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"BOLU'DAN BEKLENTİMİZ DAHA BÜYÜK"

"Kuruluşundan bugüne kadar partimizin değişik teşkilatlarında görev yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Bolu ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bolu, 16 Nisan'da yüzde 62 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir sonuç elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 66'lık bir destekle aramızda yer almıştı. Bolulu tüm kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Bizim Bolu'dan beklentimiz daha büyük. 2019 yerel ve hükümet sistemi seçimlerine Bolu'yu çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. Köroğlu'nun ahfadına böylesi yakışır. Öyle bir ses verin ki Afrin'de operasyon yürüten komandolarımız dahi duysun.

"BOLU DAĞI'NI KİMSE DELEMİYORDU, BİZ DELDİK"

Ana kademe 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları, her eve girmeye, her gönüle dokunmaya, her eli sıkmaya hazır mıyız? Tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız? Özlediğimiz, görmek istediğimiz Bolu budur. Dışarıda bunun iki misli kongreye gelen vardı. Onları selamlamadan içeri giremezdik. Onları da selamladık. Bugün ben Bolu'yu gerçekten daha farklı gördüm. İnanın şu anda ülkemin her yanı aynen böyle. Dün Mersin'deydim, Antalya'daydım, böyle. Biraz sonra Sakarya'da olacağım, biliyorum ki Sakarya da böyle. AK Parti milletimize aşık. AK Parti bu vatana aşık. Sizin aşkınız zaten bizi deli divane etti. Bolu Dağı'nı kimse delemiyordu, biz deldik. Onlar ne diyordu, yoksa burayı patates deposu mu yapsak, doğalgaz mı depolasak. Bir buralardaki trafik kazaları ile nice canlar gitti. Bunları unutmuyoruz. Biz bu dağı deleriz dedik, deldik. Oralardan bir ucundan girip bir ucundan geçiyor, öbür tarafta şirine ulaşıyoruz.

SEFER GÖREV EMRİ

("Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarının ardından) Gençler, her gün ben komuta kademesi ile Genelkurmay Başkanımla, "ihtiyaç var mı?"diyorum. Verdiği cevap, "Olsa sayın Cumhurbaşkanım ben size söylerim." Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sefer görev emrini ilan ederiz, önce ben yola çıkarım, ardından da beraber yola yürürüz.

11 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK

Partimizi kapatmaya gayet etmediler mi? Ettiler. Onlar zannediyordu ki biz tuzağı hazırladık ve AK Parti'yi kapattık mı iş bitti. İnsaf be vicdansız. Anayasayı değiştirmeye güce sahip bir partiyi kapatma tuzağı kuruyorlardı ama hesapları tutumadı. Kaderin üstünde bir kader vardı. En büyük hesap Allah'ın hesabıydı. Maruz kaldığımız onca haksızlığın ve yer yer hukuksuzluğun üstesinden milletimizin desteği sayesinde geldik. Bu anlayışla geçtiğimiz 15 yılda Bolu'ya da 11 katrilyon yatırım yaptık Bolu'ya. Toplu konutta 5 bin 441 konutla şehrin çehresini değiştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 300 kilometreye çıkardık. Tekke Barajı ile 3 barajın inşası da sürüyor. Dedeler ve Hasanlar Barajlarının inşasına da yakında başlıyoruz. Durmak yok, yola devam. İşimiz bu.

HEP BİRLİKTE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ

Buranın kıymetini bilin ha gençler, Allah'ın bu nimeti karşısında ne kadar hamdetsek azdır. Bolu'nun sahip olduğu güzellikleri tüm ülkemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Turizm açısından cazip hale getirecek çalışmalar yürütüyoruz. Artık bu güzellikleri günü birlik turizmin ötesine taşımamız gerekiyor. Hep birlikte üzerimize düşeni yapmalıyız. Haftada 2 günlük konaklama ile dahi 1 milyona yaklaşan turizme varan Bolu'nun, atılacak her adımın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

AFRİN'DE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Afrin mücadelesinde bugünkü rakam 3300 teröristi etkisiz hale getirdik. 3300. Mücadele devam ediyor. Kararlılıkla devam ediyor. Biz de kimini söyleyebildiğimiz, kimini söyleyemediğimiz çok şey yaşadık. Teker teker anlatmaya kalksak derdimiz Bolu Dağı'nı aşar. Milletimiz engin sezgisi ile hep haklının yanında yer almıştır. 15 yıllık iktidarımızı milletimizle birlikte Hakk'ın haklının yanında saf tutmamıza borçluyuz. Terör örgütleri kimi zaman topyekün saldırıya geçtiler. Dedik ki, inlerine gireceğiz. Ne oldu? Girdik. Kaçacak delik arar hale geldiler.

Birileri Pensilvanya'ya kaçtı. Kimileri, onun oradaki devasa çiftliğinde. Kimileri Avrupa'nın değişik ülkelerine kaçtı. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. FETÖ mensuplarının ardı ardına giriştikleri darbe teşebbüsleri bizi havsalamızı aşan durumlarla karşı karşıya bıraktı.

KENDİLERİNİ İFŞA ETTİLER

Türkiye 15 Temmuz süreçlerinde tarihinin en büyük tehdidini bertaraf etmeyi başardı. 251 şehit verdik, 2193 gazimiz oldu. Gazilerimze inşallah şifalar lütfetsin. Ülkemizi ve milletimizi esir etmek için başlatılan bu saldırıları boşa çıkartır çıkartmaz hemen bir başka tehdit daha başımıza musallat edildi. Terör koridoru oluşturmak isteyenler niyetlerini ifşa ettiler. Kimsenin beklemediği operasyonları başlattık.

"EY NATO SEN NE ZAMAN BİZİM YANIMIZDA YER ALACAKSIN"

Bölgede uygulanmaya çalışılan plan bizi işbirliği yaptığımız güçleri gözden geçirmeye mecbur bıraktı. İşte içinde bulunduğumuz NATO, biz bu NATO'nun en güçlü üyesiyiz. Bir sıkıntı olduğu zaman NATO'dan görev geldiğinde, yeri geldi, Somali, Afganistan, Balkanlarda olduk. Suriye'de bu olaylar yaşanırken ey NATO sen ne zaman gelip bizim yanımızda yer alacaksın?

Sürekli terör örgütleri bizi taciz ediyor. Peki, sen ne zaman ortaya çıkacaksın. Devamlı ben bunları mı söyleyeceğim. Arkadaşlarım bunları söyleyecek. Şu ana kadar hala olumlu bir söz yok. Aynı şekilde diğer bir takım hususlar da kimi başka güçlerle de bölgedeki fiili durum çerçevesinde ortak hareket etme yolunu aradık. Çok ciddi engellerle de karşılaştık."