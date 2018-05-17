Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

"SALI GÜNÜ TÜM VEKİLLER SAHAYA İNECEK"

Seçimlerin yaklaştığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde diğer tüm seçimlerden daha çok çalışmak zorundayız. Herhangi bir aksiliğe meydan vermeden sonuca ulaşmamız gerekiyor. Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz çalışmaya başlayacak." dedi.

"KAMUOYU ARAŞTIRMALARI GAYET İYİ"

Erdoğan, kamuoyu araştırmalarının iyi olduğunu belirterek, "24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum. Kamuoyu araştırmalarımız gayet iyi" şeklinde konuştu.

26. DÖNEM 2. KURUCU MECLİS'TİR

Erdoğan ayrıca, "Benim gözümden 26. dönem TBMM 1. Meclis'ten sonra ikinci kurucu Meclis'tir. Sizler daha bismillah derken Türkiye'ye kaostan kurtardınız. Sizler darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikildiniz. Sizler terör örgütüne sınırlarımızın içinde ve duışında dünyayı dar ettiniz. Kurucu sıfatını sizler hak etmeyecek de kimler hak edecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Kamuoyu araştırmalarımız iyi VİDEO