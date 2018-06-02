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Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Taksim Camii inşaatlarında incelemeler yaptı.

DHA | 02.06.2018 - 08:32..
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Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda AKM binasının yıkımını eleştirenlere, “Geziciler, istediğiniz kadar çatlayıp patlayın. Yıktık, en güzel opera binasını yapıyoruz.” diyerek seslenmişti.

İNCELEME YAPTI

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) ve Taksim Camii inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

TAKSİM CAMİİ VE AKM'Yİ İNCELEDİ

Gece saatlerinde Taksim'e gelerek, yapımı devam eden camii inşaatında bir süre incelemelerde bulunan ve AKM'ye yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada vatandaşlar ise Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

YENİ BİNA YAPILACAK

AKM'nin yıkımına geçtiğimiz Şubat ayının 13'ünde başlanmıştı. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi VİDEO

Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

BİR VATANDAŞA AK PARTİ ROZETİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Taksim Meydanı'ndaki yürüyüşü sırasında yanına yaklaşan bir vatandaş, kendisine Ak Parti Rozeti takmasını istedi.

Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

Erdoğan'da yanındaki görevlilere dönerek Ak Parti rozeti istedi. Kısa sürede bulunan Ak parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. Erdoğan'ın vatandaşa rozetini takmasının ardından ve hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra Erdoğan, AKM inşaat alanına gelerek bir süre içeride incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, AKM ziyaretinin ardından Taksim'den ayrıldı.

Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

"SONUNA KADAR CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Kendisine AK Parti rozeti takılan ve isminin Seyfi Yıldırım olduğu öğrenilen vatandaş, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gönülden Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz ve onun yanındayım. Daha önceki mitingde de onun Ak Parti rozetini takmasını istemiştim, yetişememiştim. Baktım Cumhurbaşkanımız burada evden yatağımdan kalktım geldim. Ak Parti rozetini taktı, Allah razı olsun. Onunlayız. Sonuna kadar yanındayız Cumhurbaşkanımızın. Başkanlık sistemini de sonunda kadar destekliyoruz." dedi.

Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi



Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

Erdoğan AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi

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