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Erdoğan Aksaray'da

24 Haziran'daki seçimler için mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da CHP'ye sert yüklendi.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 19:29..
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Erdoğan Aksaray'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'daki mitingde vatandaşlara hitap etti.

CHP ZİHNİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha dün bidon kafalı, makarnacı, göbeğini kaşıyan adam diye milleti aşağılayan o CHP zihniyeti bugün sizin oyunuzu almak için kırk takla atıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi VİDEO

Erdoğan Aksaray'da

BAŞÖRTÜSÜ VURGUSU

Erdoğan ''AK Parti döneminde doğan bizim dönemimizde doğan gençlerimizin bu karşılaştırmayı muhakkak yapması gerekiyor, sağlık ve ekonominin yanında bu millete en büyük hizmetimizin hak ve özgürlükler olduğuna inanıyorum. 28 Şubat'ın da etkisi ile hak ve özgürlükler alanında enkaz devraldık. Göreve geldiğimizde üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı gözyaşı döken var mıydı? Elin topraklarında benim kızlarım başörtüsü ile okudu en saygın okulları bitirdi ama gel gör ki öz yurdunda garipsin öz vatanında parya.

TÜM GENÇLERİMİZİ KUCAKLADIK

Benim kızlarım burada okula gidemedi. Kılık kıyafetinden dolayı mesleğini yerine getiremeyen, okula gidemeyen on binlerce gencimizle karşılaştım. Bu devlet anlayışı ile karşı karşıya olduk. Kimdi? CHP zihniyeti. Ama şimdi yalan yanlış 'ben böyle şeyler yapmam'' diyen bir aday çıkarmışlar ortaya. İmama Hatip'e gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işi geç. Öbür taraftan da 'İmam Hatipli gençler üniversiteye gitme şanşınız az ha' diyor. Ya hu sana ne?. Başörtülü başörtüsüz bir bu ayrıma son verdik. Tüm gençlerimizi kucakladık. Üniversite kapılarından boynu bükük dönmek zorunda kalmıyor. Başı açık örtülü yargıda, emniyette, devletin bütün kademelerinde çalışıyor mu çalışıyor.

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