Erdoğan Alman polisinin saldırdığı Türk'ü aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Stuttgart kentindeki PKK çadırını koruyan polisin kötü muamelesine maruz kalan Türk vatandaşı Ünsal için girişimde bulundu.

Alman polisi PKK çadırını protesto eden Türk'ü gözaltına aldı VİDEO



ERDOĞAN TELEFONLA ARADI

Cumhurbaşkanı, Ensonhaber WhatsApp hattına gönderilen görüntüler ile ortaya çıkan vahşetin ardından Yusuf Ünsal'ı aradı.

Cumhurbaşkanı, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ünsal’dan Stuttgart’taki olay hakkında bilgi aldı. Ünsal’ın da duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.