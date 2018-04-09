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Erdoğan Alman polisinin saldırdığı Türk'ü aradı

Almanya'da terör örgütü PKK'nın militanlarını koruyan Alman polisi Türk vatandaşına saldırmasının ardından harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözaltına alınan Yusuf Ünsal'ı telefonla aradı.

İHA | 09.04.2018 - 00:45..
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Erdoğan Alman polisinin saldırdığı Türk'ü aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Stuttgart kentindeki PKK çadırını koruyan polisin kötü muamelesine maruz kalan Türk vatandaşı Ünsal için girişimde bulundu.

Alman polisi PKK çadırını protesto eden Türk'ü gözaltına aldı VİDEO

ERDOĞAN TELEFONLA ARADI

Cumhurbaşkanı, Ensonhaber WhatsApp hattına gönderilen görüntüler ile ortaya çıkan vahşetin ardından Yusuf Ünsal'ı aradı.

Cumhurbaşkanı, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ünsal’dan Stuttgart’taki olay hakkında bilgi aldı. Ünsal’ın da duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

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