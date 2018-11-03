Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde Danıştay'ın andımız kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yaşanan tartışmaların ardından bu konudaki kararlılıklarının daha da arttığını ifade eden Erdoğan, "Biz Türk'üz, Türkçü değiliz" dedi.

"ŞAHİT OLDUĞUMUZ MANZARA KARARLILIĞIMIZI ARTIRDI"

Başkan Erdoğan, "Danıştay'ın andımız kararı sonrasında gerek sosyal medyada gerekse bazı medya organlarında şahit olduğumuz manzara bu konudaki kararlılığımızı daha artırmıştır.

Erdoğan: Andımız konusunda kararlılığımız arttı VİDEO

"BU MİLLETİN KENDİSİNİ ORTAYA KOYAN BİR METİN DEĞİL"

Çünkü bu metin bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir, bu bir. Bu metin içerik itibariyle baktığın zaman bu milletin kendisini, kültür-medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil. Bizim andımız İstiklal Marşımızdır. Ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz.

"GENÇLİĞİ YÖNLENDİRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDELER"

İstiklal Marşımızdan daha güzel bir ant olabilir mi? Ama bunlar kendi kafalarına göre çıkarmışlar. Saçma sapan bir şeyle gençliği yönlendirmenin gayreti içerisindeler.

Kimse Türklüğünü inkar etmiyor ki. Ama Türkçülük yapmıyoruz. Ben Türk'üm ama Türkçü değilim. Eğer böyle yaparsak kendi değerlerimizle çatışırız. İslam ırkçılığı reddediyor." ifadelerini kullandı.