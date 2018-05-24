Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınındaki 'Cumhurbaşkanı Özel' programında Pelin Çift ve Fatih Er'in sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bazı projeler hakkında şunları söyledi:

"Somut has yapacaklarımız neler olacak? İpucu vereyim. Biz çevreciyiz. Bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Yeni bir adım daha atacağız. Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız. Örneğin Konya'da Konya stadı vardı. Onun yerine millet bahçesi."

"ATATÜRK HAVALİMANI, MİLLET BAHÇESİ OLACAK "



"Aynı şekilde Eskişehir. Eski stadın olduğu yere biz şimdi millet bahçesi kuracağız. İstanbul'da öyle. En büyük müjde bu. Atatürk havalimanı millet bahçesi olacak. 29 Ekim'de havalimanı açılacak. Mevcut Atatürk havalimanında da millet bahçesi haline getireceğiz."

"Şuanda animasyon çalışmaları yürüyor. Buradaki 29 Ekim'deki açılışla beraber çalışmalar başlayacak. Belli bir süre alır. Ankara, Gaziantep'de de öyle. Birçok yapılmış olan stadları onların eski stadlarını bunlara dönüştürelim diyoruz. Yemyeşil halkımızın gidip geleceği yerler olsun. İstanbul'da Maslak'ta bir yer var. Orayı da millet bahçesine dönüştüreceğiz. Halk gitsin gelsin bunlara ihtiyaç var."

Erdoğan: Atatürk Havalimanı dev bir millet bahçesi olacak