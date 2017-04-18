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Erdoğan AYM Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

18.04.2017 - 14:54
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.

Erdoğan AYM Başkanı ile görüştü

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