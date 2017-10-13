Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta bazı belediye başkanlarının istifa etmesinin istendiği iddialarına dair şu mesajları verdi:

(Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le geçen hafta Beştepe’de iki saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdiniz. O günden beri çeşitli iddialar var. Sizin Gökçek’in istifa etmesini istediğiniz, onun 3 ay süre istediği, 2019’a kadar süre istediği…)

Arkadaşlar, (gülerek) bu aşırı bir iç mesele oldu… Yani duvarların çok içine sızdınız. Öyle bir şey sözkonusu değil. Sayın Gökçek ile biz, Külliyemizin hemen karşısında, biliyorsunuz, 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin mekânının yan tarafında bir müze ve otopark projesi olayı vardı..

"BAZI YERLERDE BİR DEĞİŞİM İRADESİ SÖZ KONUSU"

Ne oldu vesaire diye, bu konuyla alakalı kendisini bir çağıralım dedik. Bu vesileyle o konulara da, yani sizin ifade ettiğiniz konulara da girme durumu oldu. Bunları aramızda konuştuk, görüştük. Daha önce de söylediğim gibi olay sadece Melih Bey’in şahsında olan şeyler değildir. Yani bu konuyla ilgili, partimizde, bazı yerlerde bir değişim iradesi sözkonusudur.

Bu aynı zamanda Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzun da bir kararıdır. Zira Mart 2019 seçimlerine giderken bu tür değişimlerin olması gereken yerlerde, değişim iradesini partimizin üst yönetiminin ortaya koymasını özellikle arkadaşlarımız da istiyorlar.

"BUNLAR BAĞIMSIZ SEÇİMLE GELİP BAĞIMSIZ SEÇİMLE GİTMİYORLAR"

Bazı arkadaşların kenar köşe yazdıkları, ‘Seçimle gelen, seçimle gider’ veya ‘Sandıkla gelen sandıkla gider’ lafları var… Kusura bakmasınlar da; seçimle gelen seçimle gider ama bunlar bağımsız seçimle gelip bağımsız seçimle gitmiyorlar. Bunlar tabii ki bir iradenin yaptığı ön seçimler vesaire neticesinde buralara geliyorlar.

"2019 SEÇİMLERİNE GİDERKEN ÇOK İYİ ÖN HAZIRLIK YAPMAMIZ LAZIM"

Ve yani, siz 20 sene, 23 sene, 24 sene belediye başkanlığı yapacaksınız, bazı yerlerde üç dönem belediye başkanlığı yapılacak… İlanihaye buralarda kalınacak diye bir şey yok. Bugüne kadar partinin yönetimi, devamı istikametinde eyvallah demişse, her türlü desteği vermişse; şimdi de kalkıp eğer böyle bir irade ortaya çıkmışsa… Bakın bunun sebepleri var. A’dan Z’ye bütün incelemelerimizi yapıyoruz. 2019 Mart seçimlerine giderken, ön hazırlıklarımızı çok iyi yapmamız lazım. 16 Nisan’da hangi ilde ne kadar oy aldık? Ortalamanın altında olanlar, üstünde olanlar… Gözden geçiriyoruz.

"İBB BAŞKANI GİBİ O NEZAKET GÖSTERİLMELİ"

Dolayısıyla da önümüzdeki seçime girerken çok daha güçlü, çok daha farklı girmemiz lazım. Bu konuyla ilgili demek ki bir sıkıntı yaşıyoruz, bu sıkıntıları da aşmamız gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızın bence bundan rahatsızlık duymaması, tam aksine, bizim yönetimimiz eğer böyle bir karar verdiyse, verecekse, o konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı gibi o nezaketi gösterir. Dolayısıyla bu hareketi güçlendirir.

BU HAFTA BAZI GÖRÜŞMELER YAPIP KARAR VERECEĞİZ

Aynı şekilde, mesela Düzce de kalkmıştır, hiç ısrar dahi etmemiştir. Aynı şekilde Niğde, öyle bir ısrarın içerisine girmemiştir. Temenni ederiz ki, bu hafta, önümüzdeki hafta bazı görüşmeleri yapacağız, ondan sonra da nihai kararımızı vereceğiz çünkü her geçen vakit aleyhimizedir ve buna da pek tahammül edemeyiz.

Ankara ve Balıkesir dışında sorunlu başka il var mı?

Bursa.