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Erdoğan, Boğaziçi'ndeki YPG'lileri hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin şehitlerimiz için lokum dağıtan öğrencilere saldıranlar için "Meydanı bunlara bırakmayacağız." dedi.

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 19:26..
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Erdoğan, Boğaziçi'ndeki YPG'lileri hedef aldı

Beyoğlu İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde YPG'ye destek veren öğrenciler hakkında konuştu.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite...' Tamam da bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da. Okul koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerinde adeta terör estiren bu çapulculara kesinlikle meydanı bırakmayacağız. Bu da böyle biline." dedi.

Erdoğan, Boğaziçi'ndeki YPG'lileri hedef aldı VİDEO


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