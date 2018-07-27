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Erdoğan BRICS Zirvesi'nde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da BRICS Zirvesi Çalışma Toplantısı’nda konuştu.

Haber Merkezi | 27.07.2018 - 12:29..
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Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi Çalışma Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

KÜRESEL SİSTEM KİMSEYİ TATMİN ETMİYOR

"Mevcut küresel sistem, çıkarları kontrol altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik.

BU YAPININ DEĞİŞMEDEN DEVAM ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan, değişmeden devam etmesi mümkün değildir. Yükselen ekonomilerin artan ağırlıklarının sisteme yansıtılması şarttır.

GÜNEY-GÜNEY İŞBİRLİĞİ

BRICS'in Güney-Güney işbirliğinde üstlenmek istediği rolü dikkatle izliyoruz. Türkiye Güney-Güney işbirliğinin en önemli unsuru olan kalkınma yardımları alanında dünyanın önde gelen ülkeler arasındadır.

Türkiye, tüm kategorilerde milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkedir." dedi.


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