Erdoğan'dan Ömer Faruk Kavurmacı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

"YARGIYLA ALAKALI BİR DURUM"

Topbaş'ın damadının tahliyesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep söyleriz, müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. İBB'nin damadını söylüyorsan tamam bu konu yargı ile alakalı bir konu. Bunun beraatine karar vermemiş. Denetimli serbestlikle bırakılmış vaziyette. Bunu kalkıp da siyasi partinin içerisinde bu şekilde AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddi değil. Önce bunlar kendi işleri ile uğraşsınlar." dedi.

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