Erdoğan: Çağ dışı röntgen kalktı ultrasonografi geldi

Geçtiğimiz dönemlerde röntgen çektirmesi gereken bir hastanın 7-8 ay sonraya gün alabildiğini hatırlatan Başkan, "Şimdi artık tomografisi, MR, ultrasonografisiyle beraber devletin hastanelerinde hizmet veriliyor" şeklinde konuştu.

"HALKIN DEVLETE OLAN İNANCI ARTTI"

En büyük rüyasının şehir hastaneleri olduğunu anımsatan Erdoğan, şehir hastanelerinin yapımına büyükşehirlerden başladıklarını söyledi.

Erdoğan, bu hastanelerin bazı küçük şehirlerde de yapıldığını belirterek, "Buralarda bu hastanelerin yapılması, halkımın devletine olan inancını, güvenini artırıyor." dedi.

İlaç temini başta olmak üzere her yönüyle huzuru yakalayan bir Türkiye'nin söz konusu olduğunu vurgulayan Erdoğan, her konuda daha da iyi adımların atılacağını yineledi.

"14 HELİKOPTER SAĞLIK İÇİN HİZMET VERİYOR"

Hastanelerdeki kaliteye ilişkin de değerlendirmede bulunan Erdoğan, eskiden hastanelerde bir röntgen çektirilebilmesi için 7-8 ay sonrasına gün verildiğini hatırlattı.

Erdoğan, "Böyle bir durum vardı ama şimdi hastanelerimizde o ilkel röntgen cihazları yok. Şimdi artık tomografisi, MR, ultrasonografisiyle beraber devletin hastaneleri, aynı şekilde vakıf ve özel hastaneler birbirleriyle yarışır hale geldiler. Böyle bir kalite var ve bunları daha da iyi bir konuma getirmenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, hastaların eskiden bir yerden bir yere gitme noktasında sıkıntılarının bulunduğunu hatırlatarak, "Hastayı helikopterle alacak Sağlık Bakanlığı götürecek, böyle bir şey yoktu. Şimdi 14 tane helikopter hizmet veriyor." diye konuştu.