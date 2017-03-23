Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınına çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden yapılacak canlı yayında değerlendirecek.

HAKAN ÇELİK'İN SORULARINI YANITLAYACAK

Erdoğan, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunacağı ‘Cumhurbaşkanı ile Özel’ programıyla bugün saat 19.30’da CNN Türk ve Kanal D’nin ortak yayınına katılacak.

ERDOĞAN HANDE FIRAT'I İSTEMEDİ

Erdoğan, Doğan grubu kanallarına Ankara'da röportaj vermesine rağmen, aynı grubun Ankara'daki en tecrübeli gazetecilerinden biri olan Hande Fırat'ı röportajda istemedi.

KARARGAH RAHATSIZ HABERİNİ YAPAN İSİM

Hande Fırat, 15 Temmuz gecesi Erdoğan'la Facetime bağlantısı yapmış ve ilerleyen süreçte yıldızı en çok parlayan gazeteci olmuştu. Aynı Hande Fırat, Hürriyet'in algı manşetlerinin en unutulmazlarından birine imza atarak, hükümete darbe iması yapar şekilde "KARARGAH RAHATSIZ" haberini yapmıştı.

Bu haber sonrası başta Erdoğan olmak üzere Başbakan ve bakanlara kadar birçok kişi Hürriyet'e ve söz konusu haberi yapan Hande Fırat'a dolaylı veya doğrudan tepki göstermişti.