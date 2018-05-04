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Erdoğan: Cumhur İttifakı, açık ara önde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ile MHP arasında kurulan 'Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da yapılacak seçimde 'açık ara önde olduğunu' söyledi.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 09:27..
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Erdoğan: Cumhur İttifakı, açık ara önde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİMİZ BU OYUNLARA GELMEYECEKTİR"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının henüz belirlenememesine değinen Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Bunlar ülkeye bir şey kazandırma gayreti içinde değiller. Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısız olduklarını gösteriyor. Benim milletim kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir.

Erdoğan: Cumhur İttifakı, açık ara önde


"BAHÇELİ İLE ÇIKTIĞIMIZ SAMİMİ YOLDA YÜRÜYORUZ"

Biz, Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak samimi bir şekilde çıktığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre Cumhur İttifakı, açık ara önde. 24 Haziran'da milletimizin bize gerekli desteği vereceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

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