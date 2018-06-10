Erdoğan Demirören için tören düzenlendi

18’inci Akdeniz Oyunları nedeniyle İspanya'da bulunacak olan milli sporcular, YKS’ye de İspanya'da girecek. Turnuvada üniversite sınavına girecek olan 27 Milli sporcu bulunuyor.

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Öğretim elemanı kadroları atama kriterlerine düzenleme

YÖK tarafından yapılan düzenlemeyle, lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadrolarına başvuru yapmak için en az tezli yüksek lisans mezunu olma şartı getirildi.