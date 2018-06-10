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Erdoğan Demirören için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haber Merkezi | 10.06.2018 - 10:40..
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Erdoğan Demirören için tören düzenlendi

Erdoğan Demirören için İstanbul Şişhane'deki holding binası önünde tören düzenlendi.

Törenin ardından cenaze namazı kılınmak üzere Demirören'in cenazesi Fatih Camisi'ne doğru yola çıkarıldı. Demirören, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Erdoğan Demirören için tören düzenlendi

31 Mayıs'tan beri solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Demirören, önceki gün hayatını kaybetmişti.

Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören ve ailenin diğer üyeleri babalarına veda etmek için törende hazır bulundu.

Erdoğan Demirören için tören düzenlendi ViDEO

Erdoğan Demirören için tören düzenlendi

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