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Erdoğan: Elektrikli araç savaşları bitirebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödül Töreni’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada elektrikli araç üretimine değindi.

AA | 13.12.2017 - 07:41..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla markasıyla elektrikli araçlar üreten Elon Musk’ın kendisini ziyaret ettiğini ve görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Kendisinin gerçekten ne denli heyecan dolu olduğunu, ne denli aşk dolu olduğunu gördüm. Kendisinin hayalleri, heyecanı, gayreti gerçekten takdire şayandı.” dedi.

Erdoğan: Elektrikli araç savaşları bitirebilir

ELEKTRİKLİ ARAÇ ACILARI DİNDİREBİLİR

Erdoğan ayrıca şöyle konuştu: "Elektrikli araç projesinin tek başına insanlığın son 1-1,5 asrına damga vuran petrol odaklı çatışmaların, yıkımların, acıların dinmesi anlamına geleceğine inanıyorum. Bu gelişmelerin ülkemizin çevresindeki geniş coğrafyada süren enerji kaynaklarına hakim olma kavgasının bir an önce bitmesine vesile olmasını tüm samimiyetimle temenni ediyorum. Masumları, dünyaya sadece güç ve para gözüyle bakan, insanlığın ortak malı olan kaynakları asırlardır sömürdükleri halde hâlâ doymayan güçlerin tasallutundan kurtaracak her gelişme bizi elbette sevindirir. Tabii gönül ister ki dünyanın huzuruna ve refahına katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar bizim ülkemizden çıksın, bizim bilim insanlarımızın damgasını taşısın. Her konu gibi maalesef bilim de belli ülkelerin tasallutu altındadır."

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