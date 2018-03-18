Erdoğan Gelibolu'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açılış törenindeki konuşması şöyle:

"Sevgili Çanakkaleliler, değerli kardeşlerim, hanımefendi ve beyefendiler sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Çanakkalemin ilçelerindeki, köylerinde kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ ANIYORUZ

103. Yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal ile kurtuluş savaşımızın bütün kahramanlarını minnetle şükranla yad ediyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Merhum Mehmet Akif'in şu çağrısına uyarak şehitlerimize en samimi dualarımızı gönderiyoruz.

'Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde, Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler. Hakk'ın bu velî kulları taş türbeye girmez; Gufrâna bürünmüş, yalınız Fâtiha bekler.'

Asırlardır vatan topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Bu uğurda mücadele ederken yaralanan gazilerimize de milletçe şükran ve minnet duygularımızı ifade ediyoruz.

AFRİN ŞEHİR MERKEZİ TÜMÜLER KONTROL ALTINDA

Kardeşlerim bu vesile ile Afrin şehir merkezinin artık tümüyle kontrol altına alındığının müjdesini sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum.

Değerli kardeşlerim dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle İstiklal'imiz ve İstikbal'imize göz dikenlere aynısını yapıyoruz.

ŞEHADETE YÜRÜDÜLER

Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğü ile sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz. Ama amaç aynı amaçtır. Ruh aynı ruhtur. İman aynı imandır. İman ki o cevher ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür. Karşımızda imansızlar vardı. Ama bizim Mehmet'imiz imanı ile yürüdü. Şehadete yürüdüler. Çünkü onlar şehadetin ne büyük makam olduğunu biliyorlardı. Ve şunu da biliyorlardı, eğer şehit olursam sevgililer sevgilisi peygamberime en yakın makamda olacağım, ve şunu da biliyorlardı. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Ve bir kaç gündür şunu söylüyordum. Artık Afrin için zafer yakın diyordum. Allah ayetinde öyle buyuruyor: 'Nasrun minallahi ve fethun karib, ve beşşiril mu’minîn.'

FETİH MÜJDESİNE İNANDIK

'Allahın yardımı ve fetih yakındır, müjdele' diyordu. Ve biz o müjdeye inandık. Ve fethin yakın olduğunu gördük. Elhamdülillah. Bu sabah 8 buçuk itibari ile Mehmet'imiz Özgür Suriye Ordusu ile beraber Afrin'e girdi. Terör örgütünün paçavraları indirildi, Türk bayrağı ile Özgür Suriye Ordusunun bayrağı direklere çekildi. Bakın neler vardı neler. O tünellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Ne oldu işe yaradı mı? Aynen 15 Temmuz gibi... 15 Temmuz'da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2193 gazimiz oldu ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık.

BİR ASIR SONRA YENİDEN İMANIMN BÜYÜKLÜĞÜ GÖSTERİLDİ

Şimdi de aynı şekilde 911 kilometre sınırımız olan Suriye'de terör örgütüne asla kaptırmadık. Sınırlarımızdan bizi devamlı taciz ettiler. Devamlı bizlere roket atışı yaptılar. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu ama netice alamadık. Çünkü biz o ilahi müjdeye iman etmiştik. Milletimiz bir asır sonra yeniden sinesinde taşıdığı imanın büyüklüğünü göstermiştir. Rabbime bizlere bu günleri gösterdiği için hamd ediyorum. Kahraman askerlerimize ve vatanlarını savunmak için fedakarca mücadele eden Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

KURTULUŞ SAVAŞI CUMHURİYETİN FİLİZİDİR

Değerli kardeşlerim bir asır önce Çanakkale'de gerçekleşen İstiklal mücadelesi eşsiz bir destandır. Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu, bir milletin asırlık uykusundan uyandığı küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği bir topraktır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşımıza verdiği cesaretle, Osmanlı'nın yeniden bir filiz vermesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna vesile olmuştur.

Dikkat edin, Cumhuriyet ilk bir devlet değildir. Bizim Selçuklumuz vardır. Bizim Osmanlı'mız vardır. Ve ardından Cumhuriyet'imiz vardır.

İNLERİNE GİRDİK

Biz buraya nerden geldik biliyor musunuz? 18 milyon metre karelik bir devlettik biz Osmanlı'da. Küçüldük küçüldük küçüldük. Daha 1900'lü yıllarda 5 milyon metre kareydik. Ve şimdi 780 bin metre kareye düştük. Ve burdan asla böldürmeyeceğiz. Kaptırmayacağız. Yok o PKK'ymış, yok paralel devletmiş yok şuymuş buymuş. Onlara inlerine gireceğiz dedik. Cudi'de girdik, Gabar'da girdik. Ve Vester Deresi'nde girdik.

ÇANAKKALE BİZİM İÇİN İFTİHAR VESİLESİDİR

Çanakkale bizim için iftihar evsilesi olmanın yanında ilham ve güç kaynağıdır. Çanakkale demek yokluklar ve zorluklar karşısında yılmamak demektir. Onca vahşete rağmen insanlık ve adaletten vazgeçmemek demektir. Türk milleti olarak vatan ve hürriyetimize bağlılığımızın timsalidir. Türk milleti 'Ya İstiklal Ya Ölüm' kararını vererek geleceğine de koşmuştur. Bunun için her fırsatta, tüm vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini ziyaret etmesini istiyorum. Çanakkale bizim ilham kaynağımız."

