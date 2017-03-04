Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da toplu açılış töreninde halka seslendi.

Kandil'e 15-16 yaşındaki çocukları götürenlerin hayır talimatı verdiğini söyleyen Erdoğan, "Şimdi bu 'hayır' diyenlere soracaksınız: Neden, niye? Ne diyor biliyor musunuz; gençlerimiz için hayır! Doğru diyor; çünkü Kandil'e 14-15-16-17-18 yaşındaki gençlerimizi bunlar götürdü. O genç kızlarımızı oralara bunlar götürdü. Onlara silahlı eğitimleri Kandil dağlarında onlar verdi. Ondan sonra bunları şehirlere indirip, öğrettikleri el yapımı bombalarla bunlar ölüm kustular, kan kustular. Bunu yaptılar mı? Şimdi talimat veriyorlar dağdan; oyumuz hayır diye..." dedi.

Erdoğan: Gençleri Kandil'e gönderenler hayır diyor VİDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tekirdağ'ın kahraman evlatları DEAŞ'lı, PKK'lı sürülere mekanlarını dar ediyor. 15 Temmuz gecesindeki demokrasi destanında Tekirdağlı yiğitlerin de kanı, canı, emeği var. Sizler göğsünüzü siper ettiniz. Size F-16'lar, tanklar, toplar, helikopterler sökmedi. Sizler bir şeye inanıyordunuz: Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda! Canı cananı bütün varlığımı alsın da Hüda! Etmesin beni tek vatanımdan dünyada cüda! Şehadete inananlar için ölüm bir hiçtir.

16 NİSAN'DA SIÇRAMA YAPACAĞIZ

Hiç gevşeme yok. Çok koşacağız. Tekirdağ sandıkları patlatması lazım. Türkiye büyüsün, evlatlarımız çok daha modern bir ülkede yaşasın diye bu gayreti gösteriyoruz. Tekirdağlı kardeşlerimiz için çalışıyor, ter döküyoruz. Ülke yönetimini devraldığımızda IMF kapılarında sürünüyorduk. 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Şimdi sıfır. Şimdi onlar bizden borç istiyor. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Hamdolsun şimdi neredeyse 120 milyar dolara doğru yürüyor. Buralara geldik. Nereden nereye? Artık güçlenin bir Türkiye var, lider ülke olma yolunda bir Türkiye var. Öyleyse biz 16 Nisan'ı çok daha farklı bir neticeyle geleceğe sıçrama yaparak yürümemiz lazım.

LÜTFEN EVET VEYA HAYIR DEMEDEN 18 MADDEYİ OKUYUN

Lütfen 'evet' demeden 'hayır' demeden önce açın şu 18 maddelik metni bir okuyun. O zaman kimin doğru söylediğini çok açık göreceksiniz. Bizim hedeflerimiz var. Bizim Yunus gibi yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışımız var. Biz Türk, Kürt, Gürcü, Laz, Çerkez, Boşnak, Roman vesaire ayırt etmedik. Biz böyle yürüdük. Biz barış dediğimiz zaman asla kavgayı bilmedik. Bize muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbet ne hasıl diyerek sevgiyi, sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed'den aldığımız dersle işlemeye çalıştık."