Erdoğan, Gençlik Festivali'nde konuştu

İstanbul'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları cevapladı.

"ANACIĞIM BENİ BALKONDA BEKLERDİ"

Gençlere gençlik yıllarını anlatan Cumhurbaşkanı, ''Biz siyaseti daha üniversite sıralarında parti çatısı altında yaşadık ve yaptık. Bizim zamanımızda propaganda metotları farklıydı, biz duvaralara afiş asardık. Anacığım beni balkonunda beklerdi ben afiş asmaktan gelirdim. Benim yazımı gören Reis yazmış derdi. Duvara güzel yazı yazardım. Muhalifler silerdi, biz yazardık'' şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucu bağımlılığına ilişkin sorulan soruya cevaben ise Erdoğan ''Bunun bedeli öyle sıradan rakamlar değil bir neslin kopması gitmesi, buna karşı çok ciddi tedbriler almak durumundayız, en önemli adım eğitim öğretimdir, Yeşilay ile birlikte STK'lardan destek bekliyoruz. Manevi eğitimi de vermek zorundayız'' dedi.

ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜNMESİ

İstanbul Üniversitesi'nin şu andaki 105 binlik kapasitesi, kaliteyi düşürüyor. Bu nedenle YÖK ile görüşme yaptık YÖK bir çalışma yaptı. Bunu yaptıktan sonra ''burayı ikiye bölelim'' dediler, ''fakültelerdeki sayıda öğrenci kapasitesi gözönüne alınmak üzere düzenleyelim'' teklifi ile geldiler. Cerrahpaşa Tıp ve Çapa tıp konusunda tepki aldık. Dekanlar ile YÖK başkanı bir toplantı yaptı. Her ikisinin de başında İstanbul Üniversitesi ibaresi olacak.

SAMSUNG İLE İŞ BİRLİĞİ

Kore ziyaretinin sorulması üzerine Erdoğan yatırımlara dikkat çekti. Kore'de Samsung'u ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, yatırım için iş birliği çağrısı yaptığını belirterek, ''Arazi tahsisinden KDV ve enerji indirimine varana kadar vereceğimiz teşvikler ile sizlere getiri sağlamış olacağız dedik. Koreliler bize, Kore savaşından dolayı kan kardeş derler, 'madem kan kardeşiz gereğini yapalım' dedik. Ortak yatırıma gireceğiz. Biliyorsunuz Samsung, Vestel ile ortaklıkarı var ama bu alanda Türkiye'de yeni bir ortaklığa girerlerse bizi güçlendirecek ve rahatlatacak. İnşallah hayırlı olur'' dedi.



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