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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Kudüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında BM'ye seslendi: Kudüs'e sahip çıkın.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 18:09..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

İkili görüşmenin ardından iki lider basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunarak Kudüs'e sahip çıkmalarını istedi.

KUDÜS İÇİN SONUNA KARAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kudüs tasarısı) Genel Kurul'da üçte ikilik bir destek aslında BM Güvenlik Konseyi'ndeki bu kararın adeta reddi anlamına gelecektir. Buradan bir kez daha BM üyesi tüm ülkeleri, Kudüs'ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Türkiye olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Kudüs çağrısı VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Kudüs çağrısı

CİBUTİ İLE İLİŞKİLER

Basın toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Dostumla yaptığımzı görüşmelerde ikili ve bölgesel konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. İkili ilişkilerimizi ele alırken ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek konusunda mutabık kaldık.

Sayın cumhurbaşkanımız yarınki temaslarında iş adamlarımızla da bir araya gelecektir. Biz de iş adamlarımızı Cibuti'ye destekleri için teşvik ediyoruz.

Sağlık alanındaki ilişkilerimiz sadece hastane inşaatıyla sınırlı kalmayıp ambulans hibesiyle sürüyor. Maarif Vaktimiz tarafından yakın zamanda açılması planlanan okulunda ilişkilerimize katkı sağlayacağına inanıyorum. 200'e yakın Cibuti'li öğrenci burada eğitim gördü. Onlar aramızdaki köprümüz olacaktır.

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