Cumhurbaşkanı'ndan esnaflara borç müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AK Parti İl Kongresinde halka hitap etti.

ESNAFIN BORCUNA ERTELEME

Erdoğan, "Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjde var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik" dedi.

"HATAY'IN YERİ AYRI"

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:

Hatay 16 Nisan'da yüzde 46'lık evet oranı ile Türkiye ortalamasının biraz altında kaldı. Demek ki Hatay'da daha gayretli olmamız gerekiyor. Çünkü ben Hatay'a inaniyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesi ile ülkemize katılmış bir şehrimiz olarak Hatay'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Misakı Milli sınırlarımız dahilindeki bu şehrimizin bize verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz.





"AMANOS'TA BİR HAFTADA 17 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Amanos Tüneli'ni barındıran Dörtyo-Hassa yolunun proje çalışmaları devam ediyor. Amanos'ta bir hafta içinde 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Amanos Dağları'nı tüneller, viyadükler ve köprülerle geçerek Hatay'ın iki yakasını birbirine kavuşturuyoruz.

ÖCÜ GİBİ GÖSTERİLEN TERÖRİSTLER BÖCEK GİBİ EZİLDİ

Afrin'den gelen tehditler tahammül edilemez boyuta gelince MGK'da kararı verdik, 20 Ocak Cumartesi günü, bir gece ansızın gelebiliriz dedik ve geldik. Yok Afrin'e girmenin bedeli çok ağır olurmuş. Bu tezviratların hiçbirine kulak asmadık. Mehmedimiz, Mehmetçiklerimiz bütün teröristler yerle yeksan etti.

Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844. Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi. Öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi ezip geçti. Ne kadar yıkılmaz denen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor.