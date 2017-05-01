taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5557
EURO
3,8744
ALTIN
144,48
PETR
51,8700

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee tarafından resmi törenle karşılandı.

01.05.2017 - 07:36
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 pare top atışı ve atlı tören birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Narendra Modi tarafından karşılandı.

İKİ ÜLKE MARŞLARI ÇALINDI

Mukherjee ve Modi ile tokalaşarak gazetecilere poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanındaki yerini almasının ardından Türk ve Hindistan milli marşları çalındı. Erdoğan, daha sonra tören kıtasını denetledi.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Modi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da resmi törenle karşılandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EŞLİK EDENLER

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar da yer aldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

34
Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

57
Adana'da Suriyeli gerginliği

Adana'da Suriyeli gerginliği

23
Çin'den Yemen'e 4 milyon dolarlık yardım

Çin'den Yemen'e 4 milyon dolarlık yardım

4
Adana'da silahlı saldırı: 7 yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 7 yaralı

7
Fransız ordusu Mali'de 20 isyancıyı etkisiz hale getirdi

Fransız ordusu Mali'de 20 isyancıyı etkisiz hale getirdi

1
Hatay'da çatışma: 1 asker ve 1 korucu yaralandı

Hatay'da çatışma: 1 asker ve 1 korucu yaralandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM