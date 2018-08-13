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Erdoğan: İhanet şebekeleri spekülasyon yapıyor

Başkan Erdoğan, sosyal medya üzerinden spekülasyon yaratanlara gereken bedelin ödetileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 14:33..
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Erdoğan: İhanet şebekeleri spekülasyon yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  Beştepe'deki Büyükelçiler Konferansı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, son zamanlarda yaşanan dövizdeki dalgalanmalar konusunda konuşurken, ekonomi üzerinden sosyal medyada spekülasyon yaratanları işaret ederek şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK DİNAMİKLERİ SAĞLAMDIR"

"Bambaşka bir durum ile karşı karşıyayız. Şu anda bizim bu olaylar karşısında temkinli şekilde attığımız adımlar var, atacağımız adımlar var, çeşitli planlarımız var. Biz kur şöyle oldu, böyle oldu demek suretiyle battık, bittik böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır. Bu konuda rahat olun. Ülke olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermedik.

Erdoğan: İhanet şebekeleri spekülasyon yapıyor VİDEO

"NEYSE GEREKEN BEDELİ ÖDETECEĞİZ"

Sosyal medya üzerinden birçok ekonomik terör kişilikleri var. Bunlara karşı da yargımız tedbirlerini almıştır, üzerine gidiyor. Sen benim hafıza kayıtlarımı nereden okuyorsun? Neye göre bunu söylüyorsun? Bunlar ihanet şebekesi. Ama biz bunlara yüz vermeyeceğiz. Neyse gereken bedeli ödeteceğiz. Bunların da inlerini başlarına geçireceğiz." dedi.

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