Erdoğan ile Bahçeli ortak miting yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmelerden sonra iki partinin seçimlere Cumhur İttifakı olarak gireceği açıklanmıştı.

İki lider de seçim çalışmalarını titizlikle yürütürken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli bir açıklama geldi.

Beştepe'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, iki liderin ortak miting düzenleyebileceğinin sinyalini verdi.

"TARİHİ, YERİ KESİNLEŞMEDİ"

İbrahim Kalın, "Ortak miting ihtimali var. Tarihi, yeri kesinleşmedi. MHP ile ortak miting yapılabilir. Cumhur İttifakı'nın mitingi olarak BBP de katılabilir. Birlik duygusunu yansıtacak bir miting olacaktır." şeklinde konuştu.