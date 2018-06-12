Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yapan Erdoğan, "İnce Diyarbakır’da dün bir miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP’li. Bunların kimlerle beraber oturup kalktıkları ortada. Mesela FETÖ ile mücadele ve bu ihanet çetesinin ele başının Türkiye’ye iadesi için ne düşünüyor? Bunlar kimden yana olduklarının yanında değil. Bunlar kayış attılar. Bunlar yalanı söyler, iftirayı atar sonra da hiçbir şey olmamış gibi arkalarını dönerler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: İnce'nin mitingine gidenler HDP'li VİDEO

