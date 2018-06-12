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Erdoğan: İnce'nin mitingine gidenler HDP'li

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin Diyarbakır'daki mitingine katılanların HDP'li olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 15:53..
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Erdoğan: İnce'nin mitingine gidenler HDP'li

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yapan Erdoğan, "İnce Diyarbakır’da dün bir miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP’li. Bunların kimlerle beraber oturup kalktıkları ortada. Mesela FETÖ ile mücadele ve bu ihanet çetesinin ele başının Türkiye’ye iadesi için ne düşünüyor? Bunlar kimden yana olduklarının yanında değil. Bunlar kayış attılar. Bunlar yalanı söyler, iftirayı atar sonra da hiçbir şey olmamış gibi arkalarını dönerler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: İnce'nin mitingine gidenler HDP'li VİDEO

Erdoğan: İnce'nin mitingine gidenler HDP'li

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