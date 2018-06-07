Erdoğan: Kanal İstanbul'u zevk için yapmıyoruz

Kanal D ve CNN Türk ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çılgın proje olarak adlandırılan Kanal İstanbul için şunları söyledi:

"ZEVK İÇİN DEĞİL, STRATEJİK BİR PROJE"

"Kısa bir süre önce Boğaz'da bir yalıya gemi çarptı. Allah göstermesin bu bir tanker olabilirdi. Tanker olsaydı büyük bir felakete dönüşürdü. Bu iki değil, üç değil. Bu tür gemiler yalılara hep çarpmıştır. Bu zevk için bir proje değil, stratejik bir proje. Kanal İstanbul, kentsel dönüşüm noktasında İstanbul'a çok farklı bir güzellik katacak. Kanal İstanbul projesini anlamayan ne İstanbul'u ne de Türkiye'yi anlayabilir. Bunların böyle bir derdi yok. Ama benim böyle bir derdim var. Ta belediye başkanlığı dönemimden beri..."