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Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak yönetiminin çözüm bulamaması halinde Kuzey Irak'a operasyonun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 00:51..
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Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

Kanal D ve CNN Türk ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

KANDİL, SİNCAR VE MAHMUR

"Olayın tabi 2 boyutu var. Kandil var Sincar var. Irak'tan Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa, Bağdat yönetimiyle bunu görüşürüz. Bağdat 'ben bunu çözerim' dediği taktirde ne ala. 'Çözemem' derse Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş böyle demiş... BM'nin Mahmur meselesini de halletmesi lazım. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Ban Ki Moon ile bunları çok konuştum. Şimdi de konuşuruz. Bu meseleyi çözmezseniz vururuz. Kandil nereden besleniyor sanıyorsunuz? Mahmur'dan. Sincar da küçük bir Kandil'dir aslında."

Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

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