Erdoğan: Kandil'e tokat vurulacak

Diyarbakır'daki kalabalığın, 'kardeşliğe uzanan ellerin kırılacağının' göstergesi olarak gören Erdoğan, "Milletimiz bize itimadını bir kez daha gösterdi" şeklinde konuştu.

"KÜRTLERİN OYUNU CEPTE GÖRENLERE TOKAT"

Erdoğan, Diyarbakır'da tarihe geçeceğine inandığı bir miting yaptığını, Diyarbakırlıların coşkusuna, heyecanına, meydanlara, alanlara sığmayan sevgisine bir kez daha şahit olduklarını belirterek "Diyarbakır bugün bizi büyük bir hasretle, muhabbetle bağrına bastı. Diyarbakır bugün bize olan itimadını bir kez daha gösterdi." dedi.

Sıcağa ve oruca rağmen miting alanını hınca hınç dolduran Diyarbakırlılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın, miting alanındaki tarihi duruşuyla milletin kardeşliğine uzanan ellere esaslı bir cevap verdiğini, şehrin dört bir yanını kuşatan dayanışma ikliminin de "Kürtlerin oyunu cepte görenlere indirilmiş ağır bir tokat" olduğunu ifade etti.

"TERÖR BARONLARINI ŞAMAR VURULACAK"

Erdoğan, 24 Haziran'ın Diyarbakır'ın önünde taze bir sayfanın açılacağı gün olacağına işaret ederek "24 Haziran, kendileri zevk ve sefa içinde yüzerken, Diyarbakırlı gençleri bile bile ölüme gönderen Kandil'deki terör baronlarına vurulan bir şamar olacaktır. 24 Haziran, Kürt kardeşlerimin inancıyla, değerleriyle, tarih ve medeniyet birikimiyle kavgalı siyaset tarzının mezara gömüldüğü gün olacaktır." diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'ın, "güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" diyeceğine inandığını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin kaderinin belirleneceği o kritik günde, Diyarbakırlıların, "vakit birlik, Diyarbakır, Türkiye vakti" diyerek mührü basacağına da inandığını ifade etti.

Bugüne kadar gönül diliyle, samimiyetin diliyle konuştuğunu, Diyarbakır'da nasıl bir siyaset anlayışını savunuyorsa diğer 80 ilde de aynısını savunduklarını, söylediklerini belirten Erdoğan, "Bölücü örgütün siyasi uzantıları gibi Doğu'da farklı Batı'da farklı bir dil kullanmadık. Onlar gibi çift dilli, çift kimlikli, hepsinden öte iki yüzlü siyasi söylemlere başvurmadık." dedi.