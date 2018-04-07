Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

"2019 KILIÇDAROĞLU'NUN SON SİYASİ YILI OLACAK"

Kongrede CHP Liderine tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Bu zat 15 Temmuz'a tiyatro diyerek milletimize bizzat kendisi hakaret etmiştir. Onun için ağzını çalkalaması lazım. Yaptığı konuşmalar bir kulaktan girer bir kulaktan çıkar. Bu zat kaybettiği her seçimden sonra kendisini değil milletimizi suçlayarak aslında sizlere hakaret etmiştir. Biz onun gibi olmayacağız, doğru bildiğimiz yoldan yürüyeceğiz. 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' derler ya, bu zat da 2019'un en geç Kasım ayında siyasi hayatını inşallah noktalayacak." dedi.

Erdoğan: Kılıçdaroğlu 2019'da gidici VİDEO

"KAÇ SEÇİM KAYBETTİĞİNİ BİLMEZ"

CHP liderine sert eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Dünyada herkes Türkiye'nin yüzde 4'lük büyüme başarısını konuşuyor. Bu zat aklınca onu da değersiz kılmaya çalışıyor ama eline yüzüne bulaştırıyor. Nitekim bu kişi girdiği tüm seçimleri kaybetti. Sorun 'kaç seçim kaybettin' diye onu da bilmez. Ama hakkını da yememek lazım, partisinin kongrelerinin hepsini de kazanmıştır. Başarısı burada." ifadelerini kullandı.

"CHP'LİLERE SESLENİYORUM, KURTULUN BUNDAN TÜRKİYE ŞENLENSİN"

'CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum' diyen Erdoğan, "Bu kadar başarısız biriyle nereye gideceksiniz? Kurtulun bundan ya. Kurtulun da Türkiye şenlensin. İktidar var, muhalefet yok. Biz tek kale oynuyoruz. Çukur eylemlerinde PKK ile mücadele ettik, bu zatı bölücü örgütün yanında gördük. Hakkari'de mitingi var, partisinin bayrağı yok. Bir tane Türk bayrağı yok. Bunun Türk bayrağı ile alakası yok." diye konuştu.