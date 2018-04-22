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Erdoğan: Koltuk hırsı olsaydı, 17-18 ay daha imkan vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündemi değerlendirdi.

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 09:14..
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Erdoğan: Koltuk hırsı olsaydı, 17-18 ay daha imkan vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel Siyasi İşler Özel programına katıldı. Ahmed Arpat moderatörlüğündeki programda Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Erdoğan: Koltuk hırsı olsaydı, 17-18 ay daha imkan vardı

"KOLTUK HIRSI OLSAYDI 17-18 AY DAHA BU MAKAMDA KALMA İMKANIMIZ VARDI"

Erken seçim için muhalefetin baskın seçim ifadelerini kullanması hakkındaki yorumu sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin normalde 2019 Kasım'da yapılmasının planlandığını söyleyerek, şöyle devam etti:
"Şimdi ise buna gitmek, benim için eğer koltuk hırsı olsaydı, burada bayağı kalacaktık. 17-18 ay daha bu makamda kalma imkanımız vardı.

"HODRİ MEYDAN DİYORLARDI BUYRUN MEYDAN"

Fakat bakıyorum ki ana muhalefet ısrarla 'Hodri meydan' diyor. İkide bir 'Hodri meydan' diyor. Bu arada da bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra arkadaşlarımı topladım, kendileriyle değerlendirmeyi yaptım. Arkadaşlarımın kanaatini de aldıktan sonra dedik ki 'Biz artık bu adımı atalım. Madem ana muhalefet (Hodri meydan) diyor bizim de ona söyleyeceğimiz tek şey var, buyur meydan.' Arkadaşlarımla değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra biz de kararımızı bu noktada verdik.

"EN UYGUN TARİHİN 24 HAZİRAN OLACAĞINA BİRLİKTE KARAR VERDİK"

Zaten Sayın Bahçeli ile ertesi gün bir görüşmemiz olacaktı. Bu vesileyle bu görüşmeyi de yapma fırsatını yakaladık. Bu görüşmemizde gerek yaz mevsimi, gerek okulların tatile girmesi, gerek bayram ertesi, bütün bu şartları da göz önünde bulundurarak, 24 Haziran'ın bu konuda en uygun tarih olacağını orada birlikte kararlaştırdık."

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