Erdoğan: Kudüs'ü İsrail'in insafına bırakmayacağız

Yenikapı'da sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Birleşmiş Milletler'de ABD'nin vetosuna karşın yeniden oylanan ve kabul edilen, "Filistin halkını korumaya yönelik uluslararası silahlı gücün oluşturulması" kararını şu sözlerle değerlendirdi:

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Erdoğan, "İlk kıblemiz Kudüs'ü, kesinlikle tek gıdası kan, katliam ve gözyaşı olan işgalci İsrail devletinin insafına asla bırakmayacağız." ifadelerini kullanarak, BM Genel Kurulu tarafından dün alınan kararı Filistin meselesinde tarihi bir dönüm noktası olarak gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi tekrar eski pısırık, korkak, sermaye ve güç sahiplerinden emir alan yarı müstemleke konumuna geri döndürmeyi hedefliyorlar." şeklinde konuştu.