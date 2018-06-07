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Erdoğan'ın, KYK borçları silinecek mi sorusuna cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahurda bir araya geldiği öğrencilerin KYK borçları ile ilgili sorusunu cevap verdi.

AA | 07.06.2018 - 08:57..
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Erdoğan'ın, KYK borçları silinecek mi sorusuna cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı sahur programına katılarak sürpriz yaptı. Gençlerle sahur yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın, KYK borçları silinecek mi sorusuna cevabı

Erdoğan, bir öğrencinin öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Ben sana Erdoğan cevabı mı vereyim, İnce cevabı mı vereyim veya diğerleri gibi mi cevap vereyim? Eğer 'Erdoğan cevabı verin' derseniz, ben size en doğrusunu konuşurum. Burs karşılıksız. Biliyorsunuz kredi, belli devlet imkanlarının gençlerimiz için üniversiteyi bitirdikten sonra onlara yeni bir süreç açabilmek için temin edilmiş bir yöntemdir. Üniversiteni bitirdin, iş bulana kadar ödeme var mı, yok.

"YAPAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMEYELİM"

İş bulduktan sonra faizsiz, çok düşük taksitlerle o krediyi ödemeye başlar ama o, onun için aynı zamanda iş bulma garantisidir. Bu devlet de olabilir, özel sektör de olabilir. Diğer adaylar, Allah selamet versin, biz diyor sileriz. Biz 'dürüst olalım' diyoruz. Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyelim."

Erdoğan'ın, KYK borçları silinecek mi sorusuna cevabı

"HER MÜRACAATA BURS YADA KREDİ VERİYORUZ"

Önceki yönetimlerin, kendilerinin verdiği sayıda kredi ve burs vermediğini söyleyen Erdoğan, şu anda müracaat eden tüm öğrencilere burs veya kredi verdikleri bilgisini paylaştı.

"HARCI HALLETTİK"

Bu konuda yalan söyleyemeyeceğini belirten Erdoğan, "Ne dedik? Harç, hallettik mi, hallettik. Niye bizden öncekiler harç meselesini halletmediler? Burada CHP de diğerleri de var." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın, KYK borçları silinecek mi sorusuna cevabı

'YAZ SEZONUNDA ÜCRET ALINMAYACAK'

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan bir öğrencinin yaz tatili döneminde yurtta kalmadıkları halde ücret ödediklerini söylemesinin ardından Erdoğan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'ya seslenerek, "Sinan, ne bu iş? Şimdi Sinan Bey'e talimatı verdim. Onlar da bu düzenlemeyi yapmışlar. Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak." ifadelerini kullandı.

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