Erdoğan-Merkel eylülde görüşecek

Kanlı Ay Tutulmasına Cami ve Türk Bayrağı manzarası çok yakıştı

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın çıplak ve müstehcen fotoğraflarını sızdıranın eşi olduğu ortaya çıktı.

SİHA'lar için geliştirilen üçüncü yerli mühimmat olan Bozok için Bayraktar TB2 ile yapılan ilk atış testinde hedef başarıyla vuruldu.

1 Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım CHP Parti Meclisi Üyesi ve Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, CHP Genel Başkan adayı olarak önerilmek istediğini söyledi.

2 Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner Sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla 'en genç milyoner' olan Kylie Jenner'ın serveti 900 milyon dolar.

3 Elektrogitarıyla ezber bozan anne Evli ve bir çocuk annesi Rümeysa Çamdereli, 18 yaşından beri elinden düşürmediği elektrogitarıyla Üsküdar'da sahne alıyor.

4 63 yıl önce İstanbul'dan gittiler yangında can veriler Yunanistan'daki dev yangın sonrası hayatını kaybedenlerin yakınlarından DNA örneği alınıyor. Ölen bir Rum çiftin, 63 yıl önce Türkiye'den Yunanistan'a göç ettiği ortaya çıktı.

5 Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar Manken Şıkel, "Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan?" sorusuna "At" yanıtını verdi.

6 Alevlerin arasında kalan Yunan dehşeti kaydetti Alevlerin arasında kalan bir Yunanistan vatandaşı, yaşadığı dehşeti kameraya aldı. Görüntülerde hızla ilerleyen alevlerin önüne çıkan her şeyi kül ettiği görülüyor.