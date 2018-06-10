24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Denizli'de vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Erdoğan, miting sırasında dev ekrandan Muharrem İnce'nin geçmişte Kılıçdaroğlu hakkında söylediklerini vatandaşlara izletti. Görüntülerde Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak genel başkanlığı bırakmasını istiyor.

İNCE: ERDOĞAN YİNE YENECEK

İnce görüntülerde şunları söylüyor: "6 seçimde başarılı olamamış bir CHP var. 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimin hangi emarelerle başarıyla atlatacak. Kim burada bir başarı şansı görüyor. Ben göremiyorum. Erdoğan, yine yenecek."

Erdoğan mitinginde Muharrem İnce'yi izletti ViDEO



"MUHARREM BÖYLE SÖYLÜYORSA DOĞRUDUR"

Erdoğan da bu sözleriin ardından, "Muharrem böyle söylüyorsa doğrudur" dedi.

İNCE: BU KAFA 250 SENE İKTİDAR OLAMAZ

İnce videoda şöyle devam ediyor: "Erdoğan çıkıp meydan okuyor. Ben seçilemezsem bırakırım diyor. Bunu bizim genel başkanımızın da söylemesi lazım. Adam yüzde 49 almış ama neden 55 alamadım diye tartışıyor. Sen (Kılıçdaroğlu) bunu tartışırsak AKP'nin üzerini kapatırız diyorsun. Bu kafa iktidar olamaz. Bu kafanın 250 senede iktidar olması mümkün değil"

ERDOĞAN: KAYBEDERSEN BIRAKACAK MISIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan video bittikten sonra Muharrem İnce'ye seslenerek, "Şimdi Bay Muharrem, sen bu seçimi kazanamazsan, sen istifa edecek misin? Allah'ın izniyle benim milletim seni de sandığa gömecek." dedi.