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Erdoğan, Moon ve Kim'in görüşmesinden memnun

Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin Panmunjom'da yaptığı barışçıl görüşme hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memnuniyet duydum" dedi.

İHA | 27.04.2018 - 23:20..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, Moon ve Kim'in görüşmesinden memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Panmunjom’da görüşmelerinden memnuniyet duydum. 2 Mayıs’ta Seul’e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Moon ile bu önemli konuyu da ele alacağız. Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan bu tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum" dedi.

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