Erdoğan: Obama ve Trump yönetimleri sözleri tutmadı

Afrika turunda kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin YPG'yi Münbiç'ten çekmek için verdiği sözleri tutmadığını belirtti.

"ABD SÖZ VERDİ AMA FİİLİYATA GEÇMEDİ"

ABD’nin Ankara Maslahatgüzarı, “YPG’yi Münbiç’ten çekeceğiz. YPG’yi müttefik olarak görmüyoruz. Verdiğimiz sözlere bağlıyız” dedi. Bu açıklamaya yorumunuz nedir?

Verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD’liler Obama döneminden beri, Münbiç’te kalmayacaklarını, oraya girmiş olanları çıkaracaklarını, Fırat’ın doğusuna çekeceklerini söylüyorlar. Telefonlarda ve ikili görüşmelerde bize hep bunun sözünü vermiş olmalarına rağmen, fiiliyatta YPG’yi oradan çıkarmadılar. Şu an Trump ve ekibi de aynı şeyi söylüyor. Ama sözler henüz fiiliyata yansımış değil. Dışişleri Bakanları Rex Tillerson geldiğinde, ‘Çıkaralım onları. Münbiç’in yarısında güvenlik sizde, yarısında bizde olsun’ dedi. Cevaben, ‘Ne sizde olsun güvenlik, ne de bizde! Münbiç oranın gerçek sakinlerinin olmalı’ dedim. ABD’lilerin kastettikleri, kentin asli sakini olan Arapların yerlerine yerleşmelerini sağlama amacıyla, Münbiç’in güvenliğini beraberce sağlamak ise bu elbette yapılabilir. Biz, sözlerin fiiliyata yansıdığını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KİMDEN NE ALACAĞIMIZI BAŞKALARINA SORMAYIZ"

ABD basınında, Rusya’dan S400 füze alımımız nedeniyle ABD’nin ülkemize yaptırım uygulayabileceği yorumları var. Böyle bir risk söz konusu mu? Yaptırım gündeme gelirse, Türkiye füze alma kararını gözden geçirir mi?

NATO üyesi olmasına rağmen Yunanistan'ın da Rusya'dan S-300 aldığını hatırlatan Erdoğan, "Bizden söz bir kere çıkar, iş biter. Ruslarla anlaştık, o iş artık bitmiştir. NATO üyesi Yunanistan da Rusya’dan S-300 füzeleri aldı. Yunanistan’a yaptırım mı uygulandı? Kaldı ki ülkemizin güvenliği ile ilgili meselelerde kimden ne alacağımızı başkalarına soracak değiliz. Stratejik ortaklarımızdan, aynı ittifakta yer aldığımız ülkelerden, müttefikliğin gereğini yerine getirmelerini bekleriz. Mesela müttefikimiz olan bir ülkenin, bir terör örgütüne silah temin etmesini, hem de ücretsiz olarak silah vermesini makul karşılamamız mümkün değildir." şeklinde konuştu.