AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda partisinin İstanbul İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan, burada 24 Haziran seçimleri öncesinde partisinin manifestonu açıkladı.

"KARDEŞLİĞİMİZE HALEL GETİRMEYİZ"

Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda ise diğer konuşmalarından farklı olarak salondakilerle yemin etti ve şunları binlerce kişiyle birlikte söyledi: "Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz. Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz.Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz; yolumuzu açık eylesin."

Erdoğan, partililerle yemin etti: Yolumuzdan dönmeyiz

