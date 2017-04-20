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Erdoğan: PKK bayrağı sallayan AGİT temsilcisi olabilir mi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire televizyonunda AGİT'in referandum sonuçları için görevlendirdiği temsilcileri eleştirdi.

20.04.2017 - 04:15
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Erdoğan: PKK bayrağı sallayan AGİT temsilcisi olabilir mi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elinde tuttuğu fotoğrafları göstererek "Bunlar AGİT'in halk oylamasını araştırmak üzere görevlendirdiği terör örgütü temsilcileri" dedi.

"PKK bayrağını elinde tutan adam nasıl bağımsız olabilir?" diyen Erdoğan, "Bu adam bir terörist olarak burada raportörlük görevini yürtüyor. Bunun tuttuğu rapora gerçekten bağımsız olarak bakmak mümkün mü" ifadelerini kullandı.

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