Erdoğan PKK/PYD'ye desteği Trump'a soracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye zirvesinin dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP'A SORACAĞIM

Amerika'nın Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye silah ve mühimmat sevkiyatı yapmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesinde bunu soracağını ifade etti.

NE YAPMAK İSTİYORLAR, KENDİLERİNDEN DİNLEYELİM

Erdoğan, "En son, gazetelerden birinde okuduğum veya sabah haberlerinde televizyonlarda izlediğim kadarıyla, PYD-YPG’ye 120 kadar zırhlı Hummer cip vermişler. Bunların Afrin taraflarına gönderildiğinden bahsediliyor. Bu yapılanları anlamak mümkün değil. Bu arada, ABD Başkanı Trump ile belki bir telefon görüşmesi yapabilirim. Gerçi geçenlerde Putin, Trump ile bu konuları ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı. Ama bizim de ayrıca görüşmemiz iyi olabilir. Kanaatleri nedir? Ne yapmak istiyorlar? Kendilerinden dinleyelim." diye konuştu.