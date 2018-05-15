Erdoğan, Putin, Ruhani zirvesi ağustosta

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki üçüncü üçlü zirve hakkında açıklamalarda bulundu.





ZİRVE AĞUSTOSTA

Lavrentyev, "İran'da yapılacak zirve hakkında şu anda kesin bir tarih veremeyeceğim. Zira haziran sonunda Ankara'da çalışma grubu toplantısı yapılacak. Ardından temmuz ayında, Soçi'de üst düzey temsilciler arasında bir görüşme planlıyor. Dolayısıyla liderler zirvesi, ağustosun sonunda ya da eylül ayında yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Suriye'de ateşkesin garantörü olan Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri, daha önce 2 kere bir araya gelmişti. Moskova ve Ankara'da buluşan liderler, üçüncü görüşmeyi İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak.