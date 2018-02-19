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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin'le Afrin ve İdlib'deki son gelişmeleri görüştü. İki lider terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 16:53..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'in kuzeyinde terör örgütü YPG'yi  bölgeden temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ediyor.

TSK ve ÖSO güçleri, operasyonun 31. gününde Afrin merkezine adım adım ilerlerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da siyasi temaslarına devam ediyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Afrin ve İdlib'deki gelişmeleri telefonda görüştü.

İki liderin telefon görüşmesinde, terör mücadele konusunda iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

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