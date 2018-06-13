Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize mitinginde halka seslendi.

BİRİLERİ MUHALLEBİYLE UĞRAŞIYOR

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Şimdi birileri kekle pastayla muhallebiyle uğraşırken biz Türkiye’yi bir hayaliyle daha buluşturduk. Dün neredeydik Eskişehir’de? TANAP’ın açılışını yaptık.

Erdoğan'dan muhalefete: Siz kekle uğraşın VİDEO







MUHARREM AMERİKA'DAN GELECEK TELEFONU BEKLESİN

Türkiye neler yapıyor, onlar neyle uğraşıyor. Bay Muharrem Edirne’deki terörist destekçisini yargıdan kurtarmanın hesabını yaparken, Bay Muharrem Amerika’dan gelecek telefonu bekleyedursun biz dün Türkiye bölgesinin enerji merkezine dönüştüren TANAP projesini hayata geçirdik. Bunlar neyin hayır, neyin şer olduğunun bile farkında değil.