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Erdoğan'ın seçimlerden sonra ilk ziyareti Azerbaycan olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak açıklamada "24 Haziran'dan sonraki ilk ziyaretimi Bakü'ye yapacağım" dedi.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 14:44..
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Erdoğan'ın seçimlerden sonra ilk ziyareti Azerbaycan olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerin ardından ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapacağını söyledi.

Erdoğan'ın seçimlerden sonra ilk ziyareti Azerbaycan olacak

İLK ZİYARET AZERBAYCAN'A

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Aliyev ve dinleyiciler uzun süre alkışladı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "İnşallah ben de 24 Haziran'dan sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapacağım."

Erdoğan'ın seçimlerden sonra ilk ziyareti Azerbaycan olacak VİDEO

Erdoğan'ın seçimlerden sonra ilk ziyareti Azerbaycan olacak

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