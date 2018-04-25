Erdoğan'ın seçimlerden sonra ilk ziyareti Azerbaycan olacak

1 Yenikapı'ya inşa edilecek limanın ihalesi 8 Mayıs'ta Yenikapı miting alanının yanına inşa edilecek kruvaziyer limanının ihalesi 8 Mayıs'ta gerçekleşecek. Proje, şirket izinleri alındıktan 355 gün içerisinde tamamlanacak.

2 Günün Kitabı: Son Nefes Havaya Karışmadan Amazon ve Goodreads tarafından 2016’nın En İyi Biyografi Romanı seçilen Paul Kalanithi’nin otobiyografik romanı “Son Nefes Havaya Karışmadan”, hayatımızı anlamlı kılan şeyleri sorgulamamızı sağlıyor.

3 Fransa'da grev ülke ekonomisini sarstı Fransa'da bir çok sektör çalışanlarının kademeli veya sürekli grevi devam ediyor. Gösteriler ise ülke ekonomisine büyük zarar veriyor.

4 Operasyon tazminatları yatmayan polisler tedirgin Emniyet ve Jandarma personeline ocak ayında ödenmesi beklenen operasyon tazminatları hâlen ödenmedi. Ödeneceğini düşünerek borca giren polis memurları endişeli.

5 Kayaşehir'e metro hattı inşa edilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı çalışmaları kapsamında Kayaşehir Bulvarı'nın 350 metrelik bölümü yarıdan itibaren yaklaşık 2 yıl boyunca trafiğe kapatılacak.

6 Mehmetçik Afrin'de umut olmaya devam ediyor TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırdığı Afrin, artık sivillere ev sahipliği yapıyor. Muhammediye'de kurulan çadırlar Doğu Guta'da Esad zulmünden kaçan sivillere ev sahipliği yapıyor.