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Erdoğan şehit Aydın'ın ailesine taziye ziyaretine gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

02.06.2017 - 08:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şenoba’da askerî helikopterin düşmesiyle yaşanan kazada şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın evine gitti.

Erdoğan şehit Aydın'ın ailesine taziye ziyaretine gitti

BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhtarları ağırladığı iftardan sonra gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin ailesi ile görüşerek başsağlığı dileklerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın da eşlik ettiği ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Millî Savunma Bakanı Fikri Işık da hazır bulundu.

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