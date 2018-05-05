Erdoğan söz verdi Samsun'a 2. devlet üniversite onaylandı

Samsun ziyaretinde kente 2. devlet üniversitesi için söz veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekete geçilmesini istemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan üniversite kabul gördü.

ÜNİVERSİTENİN MÜJDESİ VERİLDİ

Üniversitenin kabul edildiğini açıklayan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun ziyaretinde kuracağı müjdesini verdiği 2'nci devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Eğitim camiamıza, gençlerimize ve Samsunumuza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.





BAZI FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR SAMSUN ÜNİVERSİTESİ'NE BAĞLANDI

Meclis'ten geçen kanunda Samsun Üniversitesi'nin kurulmasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Samsun’a ‘Samsun Üniversitesi’ adıyla yeni bir üniversitesi kurulmuştur. Bu üniversite,

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesine(OMÜ) bağlı iken, bağlantısını değiştirerek Rektörlüğe bağlanan Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden,

b) Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken değiştirerek Rektörlüğe bağlanan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Kavak Meslek Yüksekokullarından,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitülerinden oluşur.”