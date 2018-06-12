Erdoğan TANAP açılışında konuştu

Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı üç yıldır süren ve Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Eskişehir'de açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün, enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

TANAP ile Hazar gazı ilk kez Avrupa'ya ulaşmış olacak. TANAP'ın gerçekleşmesi Türkiye-Azerbaycan arasındaki güvene dayalı ilişkiler sayesinde olmuştur.

TARİHİ PROJE

TANAP önümüzdeki yıllarda devreye alacağımız yeni projelerin ilkidir. TANAP'ın başlangıcı yıllık 16 milyar metreküp doğalgazdır. 10 bin kişiye istihdam yaratacağız. Azeri gazı ilk kez Avrupa'ya taşınmış oluyor. TANAP Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'nın en uzun doğalgaz boru hattı.

KRİTİK ROL OYNAYAN ÜLKE KONUMUNA GELDİK

TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi.

Bu projenin gerçekleşmesi her şeyden önce Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı güvene dayalı ilişkiler sayesinde mümkün olmuştur. Ayrıca üretici, transit ve tüketici ülkelerle şirketler arasındaki uyum ve anlayış birliği de sürecin hızlandırılmasına katkı sağlamıştır.

HAZAR GAZI İLK KEZ AVRUPA'YA AÇILIYOR

Bu açıdan TANAP aynı zamanda çok taraflı işbirliğinin de nişanesidir. Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. Bundan dolayı özellikle İlham Aliyev kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. TANAP ile Hazar gazı, ilk kez Avrupa'ya ulaşmış oluyor

